Москвич отобрал у бывшей девушки ранее подаренные вещи на 15 миллионов рублей
Полиция разыскивает москвича, отобравшего у своей бывшей возлюбленной ранее подаренные им ценные вещи на сумму 15 миллионов рублей.
В дежурную часть обратилась 28-летняя безработная москвичка, заявившая, что в ее квартиру на улице Кутузова проник ее экс-возлюбленный и двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие забрали из квартиры валюту, золотые ювелирные украшения, три шубы, iPhone 7 и ключи от автомобиля Infiniti QX-50.
После совершения ограбления, преступники скрылись на автомобиле потерпевшей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает «Вечерняя Москва».
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