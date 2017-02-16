Москвич отобрал у бывшей девушки ранее подаренные вещи на 15 миллионов рублей

Полиция разыскивает москвича, отобравшего у своей бывшей возлюбленной ранее подаренные им ценные вещи на сумму 15 миллионов рублей.

В дежурную часть обратилась 28-летняя безработная москвичка, заявившая, что в ее квартиру на улице Кутузова проник ее экс-возлюбленный и двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие забрали из квартиры валюту, золотые ювелирные украшения, три шубы, iPhone 7 и ключи от автомобиля Infiniti QX-50.

После совершения ограбления, преступники скрылись на автомобиле потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает «Вечерняя Москва».