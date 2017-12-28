Москвич в женской одежде пытался получить кредит

Сотрудники одного из столичных банков были удивлены необычному клиенту, который пришел, чтобы получить кредит.

Мужчина, одетый в женскую одежду, предъявил кредитному специалисту паспорт на имя 65-летней женщины, чтобы получить кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей.

Сотрудники банка незамедлительно вызвали полицию, однако мошенник, заподозрив, что его план раскрыли, успел скрыться до приезда правоохранительных органов.

Далеко уйти преступнику не удалось, и он был задержан сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Зябликово.

Мошенником оказался 39-летний житель Москвы, который взял паспорт своей умершей матери. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает «БМ24.ру».