В Москве заработает новая сеть маршрутов наземного транспорта

Новая маршрутная сеть наземного транспорта «Магистраль» заработает в Москве с 8 октября, сообщила заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева.

- В субботу, 8 октября, мы запускаем в центре города новую сеть маршрутов наземного транспорта, - сказала Бисембаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, новая маршрутная сеть даст возможность оптимизировать движение общественного транспорта в столице и повысит продуктивность его работы. С введением новой сети количество людей, которые смогут пользоваться общественным транспортом, увеличится на 75 процентов. Самое главное, что сократятся интервалы прибытия транспорта.

Всего созданы 17 магистральных маршрутов, интервалы между которыми составят в среднем 5 минут. Также будет 13 районных маршрутов, интервал движения на которых составит не более 20 минут.