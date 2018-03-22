В Москве 1 мая запустят цветочные часы
Цветочные часы, установленные на Поклонной горе в Москве, начнут отсчитывать время с 1 мая.
Примерно через месяц на клумбе в форме часов начнется высадка цветов. В этом году планируется украсить часы более чем 12 тысячами белых, синих, красных и желтых виол. Передает «ТВ Центр» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Узнать, который час, жители и гости Москвы смогут в любое время суток, поскольку стрелки часов имеют светоотражающее покрытие, а контур циферблата и сами цифры имеют подсветку.
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