В Москве 1 мая запустят цветочные часы

Цветочные часы, установленные на Поклонной горе в Москве, начнут отсчитывать время с 1 мая.

Примерно через месяц на клумбе в форме часов начнется высадка цветов. В этом году планируется украсить часы более чем 12 тысячами белых, синих, красных и желтых виол. Передает «ТВ Центр» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Узнать, который час, жители и гости Москвы смогут в любое время суток, поскольку стрелки часов имеют светоотражающее покрытие, а контур циферблата и сами цифры имеют подсветку.