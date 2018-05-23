В Москве закроют Филевскую линию метрополитена

Участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт.

Временные ограничения 26 и 27 мая необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 мая, будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская».

Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада», передает АГН «Москва».

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