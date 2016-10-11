В Москве загорелся завод железобетонных изделий

В Москве случился пожар в помещении завода железобетонных изделий, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ. В настоящее время сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, возникшего на крыше здания. Площадь возгорания составляет 200 кв. метров.

Возгорание случилось в здании, которое находится на Рязанском проспекте.

О погибших и пострадавших пока не сообщается. Причины пожара неизвестны.