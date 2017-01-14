В Москве задержаны участники несанкционированной акции

Полиция задержала у памятника Грибоедову в Москве около 50 человек за участие в несанкционированной акции. Акция носила формат народного схода.

Задержанные собрались в поддержку Ильдара Дадина, отбывающего наказание за неоднократные нарушения правил проведения акций. Большинство из них были отпущены из отдела полиции.

Решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности, сообщает ТАСС.