В Москве задержаны участники схода граждан
Полицейские задержали троих человек во время схода граждан возле выставочного комплекса ВДНХ. Об этом сообщил один из организаторов собрания, националист Иван Белецкий.
Среди задержанных - один из руководителей оргкомитета "Новой оппозиции" Юрий Горский и активист Александр Ведешкин, сообщает «Интерфакс» и добавляет, что пока не располагает комментарием от правоохранительных органов.
По словам организаторов схода, он проводился без атрибутики, плакатов и звукоусилительной аппаратуры, в связи с чем, по мнению организаторов, не является публичной акцией, требующей согласования столичных властей, и посвящен отстаиванию прав проведения на этом месте митинга.
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