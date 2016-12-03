В Москве задержаны участники схода граждан

Полицейские задержали троих человек во время схода граждан возле выставочного комплекса ВДНХ. Об этом сообщил один из организаторов собрания, националист Иван Белецкий.

Среди задержанных - один из руководителей оргкомитета "Новой оппозиции" Юрий Горский и активист Александр Ведешкин, сообщает «Интерфакс» и добавляет, что пока не располагает комментарием от правоохранительных органов.

По словам организаторов схода, он проводился без атрибутики, плакатов и звукоусилительной аппаратуры, в связи с чем, по мнению организаторов, не является публичной акцией, требующей согласования столичных властей, и посвящен отстаиванию прав проведения на этом месте митинга.