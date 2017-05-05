В Москве задержаны двое подростков за кражу куклы

Столичная полиция задержала двух школьников 15 и 16 лет, подозреваемых в краже ростовой куклы «Стакан».

Некоторое время назад СМИ сообщали о пропаже такой куклы из ресторана Burger Kingв центре Москвы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подростке находятся под подпиской о невыезде. Обстоятельства и подробности кражи устанавливаются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».

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