В Москве задержаны двое подростков за кражу куклы
Столичная полиция задержала двух школьников 15 и 16 лет, подозреваемых в краже ростовой куклы «Стакан».
Некоторое время назад СМИ сообщали о пропаже такой куклы из ресторана Burger Kingв центре Москвы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подростке находятся под подпиской о невыезде. Обстоятельства и подробности кражи устанавливаются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».
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