В Москве задержан врач с поддельным удостоверением
Полицейские задержали участкового врача терапевта одной из поликлиник на севере Москвы за мошенничество с документами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
По данным следствия, доктор предоставил в отдел кадров медицинского учреждения фиктивное удостоверение высшей квалификационной категории по специальности «Терапия», чтобы получать ежемесячные выплаты за квалификационную категорию.
В результате материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.
В отношении задержанного врача возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания по которому предполагает до шести лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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