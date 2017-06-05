В Москве задержан врач с поддельным удостоверением

Полицейские задержали участкового врача терапевта одной из поликлиник на севере Москвы за мошенничество с документами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным следствия, доктор предоставил в отдел кадров медицинского учреждения фиктивное удостоверение высшей квалификационной категории по специальности «Терапия», чтобы получать ежемесячные выплаты за квалификационную категорию.

В результате материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В отношении задержанного врача возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания по которому предполагает до шести лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».