В Москве задержан продавец гашиша
Житель Москвы пытался продать гашиш на юго-западе столицы, однако был задержан полицией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на Азовской улице.
При задержании у 51-летнего местного жителя было обнаружено 10 грамм гашиша, а при обыске в квартире задержанного в ящике с инструментами было найдено спрессованное вещество растительного происхождения темного цвета, массой около 500 граммов. Экспертиза показала, что вещество является гашишем.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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