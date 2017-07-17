В Москве задержан продавец гашиша

Житель Москвы пытался продать гашиш на юго-западе столицы, однако был задержан полицией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на Азовской улице.

При задержании у 51-летнего местного жителя было обнаружено 10 грамм гашиша, а при обыске в квартире задержанного в ящике с инструментами было найдено спрессованное вещество растительного происхождения темного цвета, массой около 500 граммов. Экспертиза показала, что вещество является гашишем.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».