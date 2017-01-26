В Москве задержали вытолкавшего мать с двухлетним ребенком из машины таксиста

Московская полиция задержала таксиста, который вытолкнул из салона машины мать с двухлетним ребенком на Воронцовской улице близ Таганской площади в Москве.

Водителя возмутило то, что ребенок испачкал сиденье автомобиля, он остановил машину и силой вытолкал пассажиров. В результате малыш упал на землю и ударился головой об асфальт, ему пришлось оказать медицинскую помощь, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Полиция установила личность таксиста, он доставлен в отдел внутренних дел для разбирательства. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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