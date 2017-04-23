В Москве задержали водителя, не пропустившего машину детской скорой

В Москве задержали водителя внедорожника, который помешал машине детской скорой доехать к пациенту.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России, в отношении 34-летнего жителя столицы возбудили уголовное дело. Сообщается, что он не пропустил машину скорой с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Водитель внедорожника сначала замедлил движение перед скорой, а затем вышел из автомобиля и начал выяснять отношения.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по факту воспрепятствования проехать автомобилю детской скорой помощи на улице Солнечной в Москве.