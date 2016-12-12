В Москве задержали водителя Hummer а езду по газонам

Столичная полиция задержала водителя автомобиля Hummer за езду по газонам МГУ. Видео инцидента появилось в интернете накануне.

В ролике видно, как внедорожник разъезжает по пешеходным дорожкам и пытается заехать на лестницу здания вуза. Выяснилось, что за рулем автомобиля находилась девушка, которую ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, сообщают «Известия». Кроме того, во внедорожнике были еще несколько молодых людей.

По факту произошедшего полиция организовала проверку.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Защите Навального отказали в отводе прокурора

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО