В Москве задержали водителя Hummer а езду по газонам
Столичная полиция задержала водителя автомобиля Hummer за езду по газонам МГУ. Видео инцидента появилось в интернете накануне.
В ролике видно, как внедорожник разъезжает по пешеходным дорожкам и пытается заехать на лестницу здания вуза. Выяснилось, что за рулем автомобиля находилась девушка, которую ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, сообщают «Известия». Кроме того, во внедорожнике были еще несколько молодых людей.
По факту произошедшего полиция организовала проверку.
Следующая новость Защите Навального отказали в отводе прокурора
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии