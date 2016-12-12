В Москве задержали водителя Hummer а езду по газонам

Столичная полиция задержала водителя автомобиля Hummer за езду по газонам МГУ. Видео инцидента появилось в интернете накануне.

В ролике видно, как внедорожник разъезжает по пешеходным дорожкам и пытается заехать на лестницу здания вуза. Выяснилось, что за рулем автомобиля находилась девушка, которую ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, сообщают «Известия». Кроме того, во внедорожнике были еще несколько молодых людей.

По факту произошедшего полиция организовала проверку.