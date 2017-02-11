В Москве задержали серийного педофила

На востоке Москвы арестован мужчина, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По данным пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации, с 2009 года по 2017 год педофил совершал развратные действия в отношении двух мальчиков 2001 и 2003 годов рождения. Со своими жертвами он знакомился на улице, быстро входил к ним в доверие и приглашал домой.

Подозреваемый жил в квартире по улице Вешняковской. Там же следователи СК РФ обнаружили записи порнографического содержания. Мужчине былы назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы.

По сообщению СК РФ, «мужчина представлялся детям именем «Гена», просил переходить на «ты» и быстро входил в доверие к малолетним и несовершеннолетним детям».

По заявлениям родителей и потерпевших детей было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 49-летний Геннадий Семенов - заключен под стражу.

В феврале вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать единую базу педофилов и усилить наказание за подобные преступления.