В Москве задержали похитителей платежных терминалов

Столичные полицейские задержали группу злоумышленников, промышлявших кражами банковских платежных терминалов.

В ее составе пять человек в возрасте от 26 до 42 лет. Все задержанные являются выходцами из Закавказья.

Преступники были схвачены с поличным – у них обнаружили один из похищенных на юго-западе Москвы терминалов. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на московский главк МВД.