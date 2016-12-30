В Москве задержали похитителей платежных терминалов
Столичные полицейские задержали группу злоумышленников, промышлявших кражами банковских платежных терминалов.
В ее составе пять человек в возрасте от 26 до 42 лет. Все задержанные являются выходцами из Закавказья.
Преступники были схвачены с поличным – у них обнаружили один из похищенных на юго-западе Москвы терминалов. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на московский главк МВД.
Следующая новость На Алтае СКР начал проверку после ДТП с участием маршрутки
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии