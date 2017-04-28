В Москве задержали подозреваемого в убийстве фармацевта

Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на аптеку, итогом которого стало убийство женщины-фармацевта.

Согласно сообщению ГСУ СКР по Москве, речь идет о ранее судимом мужчине 1988 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Нападение на аптеку на Ленинском проспекте было совершено несколько часов назад. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По данным следствия, подозреваемый накануне совершил нападение на женщину 90 лет. Он нанес ей колото-резанные раны и похитил две тысячи рублей. Пострадавшая госпитализирована.

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