В Москве задержали насильника из Узбекистана
Гражданин Узбекистана изнасиловал 28-летнюю женщину на западе Москвы и облизал ей лицо, сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника «РИА Новости», полицию обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Крылатские холмы на нее напал неизвестный и совершил сексуальное насилие, одновременно целуя и облизывая лицо.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова подтвердила инцидент, отметив, что подозреваемый в преступлении задержан.
Насильником оказался 31-летний гражданин Узбекистана, работающий в Москве маляром. Возбуждено уголовное дело.
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