В Москве задержали насильника из Узбекистана

Гражданин Узбекистана изнасиловал 28-летнюю женщину на западе Москвы и облизал ей лицо, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «РИА Новости», полицию обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Крылатские холмы на нее напал неизвестный и совершил сексуальное насилие, одновременно целуя и облизывая лицо.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова подтвердила инцидент, отметив, что подозреваемый в преступлении задержан.

Насильником оказался 31-летний гражданин Узбекистана, работающий в Москве маляром. Возбуждено уголовное дело.