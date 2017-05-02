В Москве задержали мужчину с противотанковыми минами

В Москве сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, у которого при личном досмотре обнаружили боеприпасы.

Инцидент произошел у Павелецкого вокзала. У мужчины изъяли две противотанковые мины и патроны от винтовки «Маузер», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка Росгвардии.

Задержанный заявил, что входит в состав поискового отряда, однако подтвердить это не смог. Документов, разрешающих проведение раскопок при нем не оказалось.

В ведомстве отметили, что задержанный является уроженцем одной из стран СНГ. Он неоднократно был судим. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел МВД по Замоскворечью.