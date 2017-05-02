В Москве задержали мужчину с противотанковыми минами
В Москве сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, у которого при личном досмотре обнаружили боеприпасы.
Инцидент произошел у Павелецкого вокзала. У мужчины изъяли две противотанковые мины и патроны от винтовки «Маузер», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка Росгвардии.
Задержанный заявил, что входит в состав поискового отряда, однако подтвердить это не смог. Документов, разрешающих проведение раскопок при нем не оказалось.
В ведомстве отметили, что задержанный является уроженцем одной из стран СНГ. Он неоднократно был судим. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел МВД по Замоскворечью.
Следующая новость Украина питается газом из Словакии
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии