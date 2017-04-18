В Москве задержали банду таксистов-грабителей
Правоохранительные органы задержали в Москве банду таксистов, избивавших и грабивших клиентов.
Как уточняется в материале, все злоумышленники были официально трудоустроены в таксопарки Москвы и сотрудничали со многими агрегаторами.
По версии следствия, Хасан С., Шахобидин Р. и Манучер C. жестоко избивали клиентов и забирали все ценности. Затем пострадавших выкидывали на лесополосе. В основном добычей преступников становились наличные деньги, а также телефоны и планшеты.
Отмечается, что все задержанные оказались мастерами спорта по боксу. Также они профессионально занимались в клубах ММА.
Преступники действовали на территории Новой Москвы и Юго-Восточного округа столицы, сообщает Life.
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