В Москве задержали автомобиль Mazda с оружием
Полицейские остановили подозрительный автомобиль на севере Москвы, в котором при досмотре было обнаружено большое количество оружия.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в районе дома 86 на Волоколамском шоссе.
Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Mazda, а оружие изъяли. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению личности водителя задержанного автомобиля и хозяина иномарки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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