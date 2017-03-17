В Москве задержали автомобиль Mazda с оружием

Полицейские остановили подозрительный автомобиль на севере Москвы, в котором при досмотре было обнаружено большое количество оружия.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в районе дома 86 на Волоколамском шоссе.

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Mazda, а оружие изъяли. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению личности водителя задержанного автомобиля и хозяина иномарки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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