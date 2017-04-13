В Москве задержали американца за хранение наркотиков

Московские полицейские задержали уроженца США за хранение наркотиков. Правоохранители обнаружили у него сверток с мефедроном, масса которого составила около одного грамма.

Мужчина зарегистрирован в Москве временно. Он преподает английский язык в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

В отношении американца возбуждено уголовное дело. В полиции его задерживать не стали, но взяли подписку о невыезде, сообщает «ТВ Центр».