В Москве задержали американца за хранение наркотиков
Московские полицейские задержали уроженца США за хранение наркотиков. Правоохранители обнаружили у него сверток с мефедроном, масса которого составила около одного грамма.
Мужчина зарегистрирован в Москве временно. Он преподает английский язык в Московском физико-техническом институте (МФТИ).
В отношении американца возбуждено уголовное дело. В полиции его задерживать не стали, но взяли подписку о невыезде, сообщает «ТВ Центр».
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