В Москве с 1 января повысилась стоимость проезда в общественном транспорте

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы с 1 января 2017 года в среднем повысились на 7,5 процента. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы Алина Бисембаева.

Так, стоимость одной поездки по билету «Единый» увеличилась с 50 до 55 рублей, по карте «Тройка» - с 32 до 35 рублей.

«Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов у пассажиров останется на прежнем уровне. Пассажиры, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. Причем это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия - сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней», - цитирует сообщение пресс-службы департамента ТАСС.

По словам Бисембаевой, все льготы на проезд сохранились, для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей проезд по-прежнему остается бесплатным.

В то же время стоимость двух поездок по билету «Единый» увеличилась со 100 до 110 рублей, 20 поездок - с 650 до 700 рублей, 40 поездок - с 1300 до 1400 рублей, 60 поездок - с 1570 до 1700 рублей.

Как пояснила Бисембаева, ранее московские перевозчики просили о повышении тарифов до 15,5 процента.

- Из-за увеличения тарифов естественных монополий, роста электроэнергии, стоимости топлива, затрат на приобретение новых комплектующих, стоимости подвижного состава расходы основных городских транспортных предприятий выросли. Перевозчики просили нас повысить тарифы на 15,5 процента. Правительство Москвы окажет предприятиям финансовую поддержку в 2017 году - на это в бюджете на следующий год заложены субсидии в размере 90 миллиардов рублей - и сдержит рост тарифов: на все безлимитные единые билеты тарифы вообще не изменятся, а средний рост составит всего 7,5 процента, - отметила Бисембаева.