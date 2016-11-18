В Москве выстроилась очередь за автографом солиста Rammstein

Как рассказали представители издательства «Эксмо», в московском книжном магазине «Читай-город» около четырех тысяч поклонников стоят в очереди за автографом солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее, лидер популярной группы объявил, что подпишет своим поклонникам свой новый сборник стихов «В тихой ночи. Лирика». Начало автограф-сессии планировалось на 16:00 по московскому времени, однако люди стали собираться в очередь еще до открытия магазина.

- Сейчас на третьем этаже торгового центра ("Columbus") выстроилась огромная очередь. Уже около четырех тысяч человек пришли, чтобы подписать книгу у Тилля Линдеманна. Первые люди пришли еще до открытия магазина, в 8.30 утра. Книга только сегодня поступила в продажу, но все экземпляры уже проданы, — рассказал представитель издательства «Эксмо» журналистам.

Поэтический сборник, в который вошли ранее не опубликованные стихотворения солиста легендарной группы Rammstein Тилля Линдеманна, иллюстрирован другом певца, художником Маттиасом Маттисом, и издан на двух языках, сообщает РИА "Новости".

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