В Москве выпало рекордное количество осадков
В Москве за шесть часов сильных ливней выпало более двух третей месячной нормы осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра.
К 18 часам в Москве выпало 53 миллиметра осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм. На момент измерения дожди еще продолжались, на Мовку шла «третья волна» ливней.
В материале отмечается, что количество осадков за 30 июня в Москве стало рекордным за всю историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 мм.
В результате стихии, обрушившейся сегодня на московский регион, погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщает «РИА Новости».
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