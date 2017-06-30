В Москве выпало рекордное количество осадков

В Москве за шесть часов сильных ливней выпало более двух третей месячной нормы осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра.

К 18 часам в Москве выпало 53 миллиметра осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм. На момент измерения дожди еще продолжались, на Мовку шла «третья волна» ливней.

В материале отмечается, что количество осадков за 30 июня в Москве стало рекордным за всю историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 мм.

В результате стихии, обрушившейся сегодня на московский регион, погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщает «РИА Новости».