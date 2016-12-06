В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков
За последние сутки в столичном регионе выпало 20% от месячной нормы осадков.
Самый сильный снегопад прошел на северо-западе столицы, рассказали НСН в московском метеобюро.
Непогода стала причиной около 900 ДТП на московских дорогах. В авариях погибли два человека и пострадали еще 18. В большинстве случаев к ДТП приводили нарушения скоростного режима и несоблюдение водителями дистанции в условиях снегопада и гололеда.
Из-за снегопада столичные аэропорты отменили и задержали десятки рейсов.
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