В Москве выпала почти пятая часть мартовской нормы осадков

За неполные сутки в столице России выпало шесть миллиметров осадков.

В Гидрометцентре «Интерфаксу» пояснили, что это составляет 18% от нормы осадков в марте, которая равна 34 миллиметрам.

Синоптики также сообщили, что на выходные в Москву и область вернется стужа – похолодает до минус19-22 градусов.