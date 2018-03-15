В Москве выпала почти пятая часть мартовской нормы осадков

За неполные сутки в столице России выпало шесть миллиметров осадков.

В Гидрометцентре «Интерфаксу» пояснили, что это составляет 18% от нормы осадков в марте, которая равна 34 миллиметрам.

Синоптики также сообщили, что на выходные в Москву и область вернется стужа – похолодает до минус19-22 градусов.

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