В Москве выпала почти пятая часть мартовской нормы осадков
За неполные сутки в столице России выпало шесть миллиметров осадков.
В Гидрометцентре «Интерфаксу» пояснили, что это составляет 18% от нормы осадков в марте, которая равна 34 миллиметрам.
Синоптики также сообщили, что на выходные в Москву и область вернется стужа – похолодает до минус19-22 градусов.
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