На КАД в Москве вынужденно сел вертолет

На МКАД в российской столице совершил вынужденную посадку вертолет Robinson. Причиной инцидента стало подозрение в обледенении лопастей.

Пилот вертолета посадил машину, убедился, что обледенение отсутствует и продолжил следование по маршруту. Известно, что в связи с инцидентом движение на автомагистрали было остановлено. Данных о пострадавших не поступало, сообщает ТАСС.

Вертолет выполнял коммерческий рейс. Посадка произошла на обочину около 98-го километра МКАД в 10 метрах от проезжей части.