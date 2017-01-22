На КАД в Москве вынужденно сел вертолет
На МКАД в российской столице совершил вынужденную посадку вертолет Robinson. Причиной инцидента стало подозрение в обледенении лопастей.
Пилот вертолета посадил машину, убедился, что обледенение отсутствует и продолжил следование по маршруту. Известно, что в связи с инцидентом движение на автомагистрали было остановлено. Данных о пострадавших не поступало, сообщает ТАСС.
Вертолет выполнял коммерческий рейс. Посадка произошла на обочину около 98-го километра МКАД в 10 метрах от проезжей части.
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