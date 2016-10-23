В Москве второй раз за неделю зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

В Москве на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирован уровень атмосферного давления на отметке 770 миллиметров ртутного столба.

"Это рекорд для 23 октября. Прежний максимум давления в этот день установлен в 1993 году - 766 миллиметров", - сообщили в Гидрометцентре России.

Высокое атмосферное давление в столице сохранится и в ближайшие дни, это надо учитывать метеозависимым людям, сообщает «Интерфакс».