В Москве возле мусорных баков нашли трехметрового питона

На севере столицы во дворе дома возле мусорных контейнеров найден трехметровый питон.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, «по адресу: Дмитровское шоссе, д. 41, корп. 2, во дворе дома у мусорных баков лежит трехметровый питон».

Источник рассказал, что очевидцы незамедлительно вызвали полицию. Информация о владельцах питона выясняется.