В Москве возле мусорных баков нашли трехметрового питона
На севере столицы во дворе дома возле мусорных контейнеров найден трехметровый питон.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, «по адресу: Дмитровское шоссе, д. 41, корп. 2, во дворе дома у мусорных баков лежит трехметровый питон».
Источник рассказал, что очевидцы незамедлительно вызвали полицию. Информация о владельцах питона выясняется.
Следующая новость Мэра Химок обвинили в выступлении в нетрезвом виде
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии