В Москве воры похитили 13 тонн красной икры

На севере Москвы совершена крупная кража красной икры. Стоимость похищенного продукта составила около 23,5 миллионов рублей.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что инцидент произошел на 3-й Магистральной улице. Неизвестные проникли на территорию коммерческой фирмы, проделали отверстия в трех контейнерах и похитили из них пластиковые емкости с икрой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ведутся поиски злоумышленников.

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Теги:
События: кража, криминал
Организации: МВД
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