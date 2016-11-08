В Москве воры похитили 13 тонн красной икры
На севере Москвы совершена крупная кража красной икры. Стоимость похищенного продукта составила около 23,5 миллионов рублей.
В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что инцидент произошел на 3-й Магистральной улице. Неизвестные проникли на территорию коммерческой фирмы, проделали отверстия в трех контейнерах и похитили из них пластиковые емкости с икрой.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ведутся поиски злоумышленников.
Следующая новость В столичном регионе в течение суток выпала треть месячной нормы осадков
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии