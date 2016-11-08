В Москве воры похитили 13 тонн красной икры

На севере Москвы совершена крупная кража красной икры. Стоимость похищенного продукта составила около 23,5 миллионов рублей.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что инцидент произошел на 3-й Магистральной улице. Неизвестные проникли на территорию коммерческой фирмы, проделали отверстия в трех контейнерах и похитили из них пластиковые емкости с икрой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ведутся поиски злоумышленников.