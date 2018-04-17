В Москве вновь выпадет снег
В среду, 18 апреля, погода в московском регионе начнёт резко ухудшаться из-за североатлантического циклона, который принесет в регион мокрый снег и гололедицу, сообщили в центре погоды «Фобос».
Столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки.
Вместе с тем, 20 апреля погода вновь обрадует москвичей теплом и солнцем, но всего лишь на один день, так как в субботу вновь ожидаются дожди, сообщает Life.
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