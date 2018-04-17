В Москве вновь выпадет снег

В среду, 18 апреля, погода в московском регионе начнёт резко ухудшаться из-за североатлантического циклона, который принесет в регион мокрый снег и гололедицу, сообщили в центре погоды «Фобос».

Столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки.

Вместе с тем, 20 апреля погода вновь обрадует москвичей теплом и солнцем, но всего лишь на один день, так как в субботу вновь ожидаются дожди, сообщает Life.