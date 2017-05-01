В Москве вновь резко похолодает
Похолодание придет в столичный регион уже во вторник, сообщили в погодном центре «Фобос».
Согласно прогнозу синоптиков, в связи с приходом холодного атмосферного фронта на место теплой воздушной массы подойдут прохладные воздушные массы с северо-запада.
Во вторник, 2 мая, ожидается до 19 градусов тепла, в ближайшую ночь 11-13 градусов тепла, но уже в ночь на среду будет +5… +7 градусов в Москве, а по области от 2 до 7 градусов. В ночные часы температура воздуха в городе будет опускаться до +1… +5 градусов, сообщает «РИА Новости».
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