В Москве вновь резко похолодает

Похолодание придет в столичный регион уже во вторник, сообщили в погодном центре «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в связи с приходом холодного атмосферного фронта на место теплой воздушной массы подойдут прохладные воздушные массы с северо-запада.

Во вторник, 2 мая, ожидается до 19 градусов тепла, в ближайшую ночь 11-13 градусов тепла, но уже в ночь на среду будет +5… +7 градусов в Москве, а по области от 2 до 7 градусов. В ночные часы температура воздуха в городе будет опускаться до +1… +5 градусов, сообщает «РИА Новости».