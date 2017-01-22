В Москве вновь резко похолодает
В ночь на 26 января в Московский регион придут морозы, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов мороза, по области при прояснениях до -25 градусов.
Похолодание начнется 25 января. Буквально за несколько часов температура упадет на 10 градусов, при этом облачность рассеется, ночью будет видно звезды, а днем будет проглядывать солнце, сообщает "Интерфакс".
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