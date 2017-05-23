В Москве вновь похолодает до нуля

К воскресенью в Москву вновь вернутся заморозки, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, ночная температура в Москве в ночь на 28 мая вновь опустится до нуля градусов.

Отмечается, что резкое похолодание начнется в пятницу, когда температура опустится до 17-19 градусов, а ночью столбики термометров покажут 10-12 градусов. Будет облачно и дождливо.

В воскресенье ночью ожидается 0 — плюс 5 градусов, днем — 8-13 градусов, похолодание усилит северный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду.

В субботу ветер сменится с юго-западного на северный, днем столбики термометров покажут 9-14 градусов тепла, ночью — 4-9 градусов.

При этом среда и четверг будут по-настоящему летними. В среду днем — 21-23 градуса, ночью — 8-10. В четверг днем 19-21 градус, ночью — 12-14 градусов тепла, сообщает «РИА Новости».

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