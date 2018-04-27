В Москве вдоль дорог и магистралей зацветет виола

В Москве вдоль дорог высадят порядка двух миллионов цветов виолы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Уточняется, что озеленение будет произведено на территории, находящейся в ведении ГБУ «Автомобильные дороги».

«Виола — самый стойкий цветок и самый ранний, самых разных ярких цветов, поэтому, чтобы сделать Москву красивой, мы высаживаем именно их», — рассказала заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Светлана Егорова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на столичных улицах в этом году появятся почти 50 миллионов цветов, так как москвичи высказались за то, чтобы было больше многолетних цветов в клумбах, сообщает «РИА Новости».