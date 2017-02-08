В Москве на Варшавском шоссе обнаружили тело зарезанного мужчины
Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили сотрудники полиции в автомобиле, припаркованном на Варшавском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе МВД по столице.
По словам дежурного офицера, труп обнаружен в автомобиле Hyundai Solaris по адресу Варшавское шоссе, дом 128.
Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что полицейские обнаружили тело после выезда на место ДТП, в ходе которого автомобиль столкнулся со столбом.
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