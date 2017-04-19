В Москве установят памятную доску фантасту Ефремову

В Москве появится мемориальная доска писателю-фантасту и палеонтологу Ивану Ефремову.

Доска будет установлена на доме 8 в Большом Спасоглинищевском переулке, где Ефремов жил с 1935 по 1962 годы. Ее открытие состоится 25 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Автор доски - заслуженный художник России Иван Коржев - рассказал, что работа над ней заняла больше года. «Основной задачей для меня стал поиск простых понятных пластических форм, которые могли бы отразить исключительность литературного наследия Ивана Антоновича в области научной фантастики, показать масштаб его научных палеонтологических открытий», - отметил Коржев.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежит жильцам указанного дома, которые обратились со своим предложением в Мосгордуму.