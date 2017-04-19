В Москве установят памятную доску фантасту Ефремову

В Москве появится мемориальная доска писателю-фантасту и палеонтологу Ивану Ефремову.

Доска будет установлена на доме 8 в Большом Спасоглинищевском переулке, где Ефремов жил с 1935 по 1962 годы. Ее открытие состоится 25 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Автор доски - заслуженный художник России Иван Коржев - рассказал, что работа над ней заняла больше года. «Основной задачей для меня стал поиск простых понятных пластических форм, которые могли бы отразить исключительность литературного наследия Ивана Антоновича в области научной фантастики, показать масштаб его научных палеонтологических открытий», - отметил Коржев.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежит жильцам указанного дома, которые обратились со своим предложением в Мосгордуму.

Новости по теме
Теги:
События: культура
Организации: Мосгордума
Следующая новость Януковича вызвали в суд на Украину

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО