В Москве установят памятник Александру Солженицыну

В Москве в одном из скверов в Таганском районе установят памятник писателю и диссиденту Александру Солженицину.

В Центральном доме архитектора открылась выставка проектов памятника, на которой было представлено 30 работ.

По итогам выставки компетентное жюри выберет лучший проект.

Победитель получит награду в размере 250 тысяч рублей. За второе место дадут 200 тысяч рублей, а за третье - 150 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».