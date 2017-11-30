В Москве установят памятник Александру Солженицыну
В Москве в одном из скверов в Таганском районе установят памятник писателю и диссиденту Александру Солженицину.
В Центральном доме архитектора открылась выставка проектов памятника, на которой было представлено 30 работ.
По итогам выставки компетентное жюри выберет лучший проект.
Победитель получит награду в размере 250 тысяч рублей. За второе место дадут 200 тысяч рублей, а за третье - 150 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Сибирячка «заминировала» поезда ради любимого
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии