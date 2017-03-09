В Москве установлен температурный максимум с начала года
Сегодняшний день стал самым теплым днем года в Москве, сообщили в Гидрометцентре России со ссылкой на данные базовой столичной метеостанции на ВДНХ.
По данным синоптиков, в 11:00 утра столбики термометров показали плюс 5,9 градуса. Ранее температурный максимум был установлен 1 марта, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 5,7 градуса.
Температурный рекорд для 9 марта был зафиксирован в 2015 году и равнялся 9,1 градуса. Синоптики считают, что этот рекорд не будет побит.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весна в Москве наступила раньше обычного, а погода в городе соответствует началу апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
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