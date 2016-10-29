В Москве установлен рекорд по поднятию гири

В Москве на Физкульт-параде установлен рекорд по поднятию гири. Участники состязания подняли гирю 2017 раз, что ознаменовало год проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Мероприятие прошло на территории "Парка Легенд". Рекорд был установлен во время большого спортивного флешмоба.

Участниками Физкульт-парада стали более 2000 человек - студенты из 66 вузов, а также люди с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС.