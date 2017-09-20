В Москве установлен архитектурный рекорд

Столичная новостройка внесена в Книгу рекордов России как здание с самым большим количеством этажей разной площади.

Здание имеет 28 этажей. Каждый последующий имеет большую площадь, чем предыдущий. Разница в площади между фундаментом и крышей составляет 90 квадратных метров.

Возведен жилой комплекс по проекту французского архитектора Филиппа Старка, сообщает НСН.