В Москве установлен архитектурный рекорд
Столичная новостройка внесена в Книгу рекордов России как здание с самым большим количеством этажей разной площади.
Здание имеет 28 этажей. Каждый последующий имеет большую площадь, чем предыдущий. Разница в площади между фундаментом и крышей составляет 90 квадратных метров.
Возведен жилой комплекс по проекту французского архитектора Филиппа Старка, сообщает НСН.
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