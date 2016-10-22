В Москве установили бюст Льва Яшина
В Москве установили бюст легендарного голкипера сборной СССР по футболу и московского "Динамо" Льва Яшина. Журналисты заметили, что авторы памятника сделали ошибку в дате смерти Яшина.
Бюст установили на "Аллее героев спорта". На нем указано, что вратарь скончался 20 апреля 1990 года. На самом деле, он умер 20 марта, сообщает «Интерфакс».
Мероприятие прошло в честь 87-й годовщины со дня рождения олимпийского чемпиона 1956 года, чемпиона Европы 1960 года, пятикратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР, лучшего вратаря XX века по версии FIFA и единственного вратаря в истории, получавшего "Золотой мяч".
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