В Москве установили бюст Льва Яшина

В Москве установили бюст легендарного голкипера сборной СССР по футболу и московского "Динамо" Льва Яшина. Журналисты заметили, что авторы памятника сделали ошибку в дате смерти Яшина.

Бюст установили на "Аллее героев спорта". На нем указано, что вратарь скончался 20 апреля 1990 года. На самом деле, он умер 20 марта, сообщает «Интерфакс».

Мероприятие прошло в честь 87-й годовщины со дня рождения олимпийского чемпиона 1956 года, чемпиона Европы 1960 года, пятикратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР, лучшего вратаря XX века по версии FIFA и единственного вратаря в истории, получавшего "Золотой мяч".