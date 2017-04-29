В Москве усилят контроль за машинами без номеров и с нечитаемыми номерами. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в мае в Москве начнет действовать новый регламент, в соответствии с которым машины без номеров будут направлять на спецстоянки, оборудованные на проезде Энтузиастов и Южнопортовой улице. РИА Новости цитирует Ликсутова: «На этих стоянках сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона».

Сообщается, что потенциально опасные машины будут перемещены из пределов 400-метровой зоны от станций метро, остановок транспорта, парков и прочих мест скопления людей. Перемещение будет бесплатным.

Такие меры предпримут из-за участившихся терактов в европейских странах, где припаркованные автомобили часто использовались боевиками.