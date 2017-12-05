В Москве умер замначальника столичного главка МЧС

Заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Москве Дмитрий Боровлев скончался после дачи объяснений в отношении своего подчиненного.

На прошлой неделе был задержан замруководителя отдела надзора в области пожарной безопасности московского главка МЧС Николай Полосин. Его подозревают в коррупции. В связи с этим Боровлев был вызван в правоохранительные органы.

Согласно заключению медиков, он скончался по естественным причинам. Предполагается, что сердце Боровлева не выдержало эмоциональной нагрузки, передает «Ридус».