В Москве умер замначальника столичного главка МЧС
Заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Москве Дмитрий Боровлев скончался после дачи объяснений в отношении своего подчиненного.
На прошлой неделе был задержан замруководителя отдела надзора в области пожарной безопасности московского главка МЧС Николай Полосин. Его подозревают в коррупции. В связи с этим Боровлев был вызван в правоохранительные органы.
Согласно заключению медиков, он скончался по естественным причинам. Предполагается, что сердце Боровлева не выдержало эмоциональной нагрузки, передает «Ридус».
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