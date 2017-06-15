В Москве умер писатель Баян Ширянов
Российский писатель Кирилл Воробьев, известный под псевдонимом Баян Ширянов, умер в ночь на 15 июня от цирроза печени.
Как уточняется в сообщении, у 52-летнего Воробьева открылось сосудистое кровотечение, однако заключение о смерти еще не получено.
Отмечается, что в 2015 году Ширянову был поставлен диагноз «энцефалопатия мозга», а в мае этого года писатель попал в больницу с диагнозом «цирроз печени».
Баян Ширянов стал известен после публикации своих первых текстов в интернете. Одним из самых известных является цикл «Пилотажи», в который входят три произведения: «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж», сообщает «Федерал пресс».
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