В Москве украли красную икру на 40 миллионов рублей
В Москве с одного из складов похищена партия красной икры на сумму около 40 миллионов рублей.
Инцидент произошел на востоке столицы. В период с 25 по 28 ноября были похищены контейнеры с лососевой икрой и икрой кеты на общую сумму 39,5 миллиона рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД.
Ранее сообщалось о похожей краже на севере Москвы. Тогда было похищено 13 тонн красной икры.
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