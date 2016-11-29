В Москве украли красную икру на 40 миллионов рублей

В Москве с одного из складов похищена партия красной икры на сумму около 40 миллионов рублей.

Инцидент произошел на востоке столицы. В период с 25 по 28 ноября были похищены контейнеры с лососевой икрой и икрой кеты на общую сумму 39,5 миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД.

Ранее сообщалось о похожей краже на севере Москвы. Тогда было похищено 13 тонн красной икры.