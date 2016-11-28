В Москве ужесточат борьбу с «прячущими» номера водителями
Столичные власти намерены активизировать борьбу с водителями, которые закрывают или снимают номера со своих автомобилей, чтобы избежать штрафов за парковку.
«Если автомобиль стоит с нечитаемыми номерами, сотрудники Администратора московского парковочного пространства и Центра организации дорожного движения будут этот знак освобождать от всяких закрытий, и, если парковка не оплачена, будут выписывать штраф», - цитирует РИА «Новости» главу московского департамента транспорта Максима Ликсутова.
Он уточнил, что данные меры направлены не только на борьбу с нарушителями правил парковки, но и повышение антитеррористической безопасности перед новогодними и рождественскими праздниками.
Ликсутов отметил, что с начала текущего года в Москве были задержаны под знаками, запрещающими стоянку и остановку, свыше 4,5 тысяч автомобилей с нечитаемыми номерами или вовсе без номеров.
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