В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд

В Москве двое автоугонщиков совершили девять ДТП при попытке скрыться от преследовавших их полицейских.

Перед этим они похитили автомобиль «Мазда» с неохраняемой парковки на Челябинской улице, о чем правоохранителям сообщил хозяин транспортного средства.

После погони по Варшавскому шоссе угонщиков задержали. Украденный автомобиль вернули владельцу, а на похитителей завели уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».