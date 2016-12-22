В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд
В Москве двое автоугонщиков совершили девять ДТП при попытке скрыться от преследовавших их полицейских.
Перед этим они похитили автомобиль «Мазда» с неохраняемой парковки на Челябинской улице, о чем правоохранителям сообщил хозяин транспортного средства.
После погони по Варшавскому шоссе угонщиков задержали. Украденный автомобиль вернули владельцу, а на похитителей завели уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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