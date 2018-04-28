В Москве учитель совращал учеников в подвале школы

Уроженец Владимирской области, работающий учителем в одной из московских школ, подозревается в развращении школьников в подвале учебного заведения, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 23 апреля 55-летний мужчина в подвале школы, расположенной на северо-западе города, попытался совратить 13-летнего подростка.

Полицейские задержали подозреваемого 27 апреля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает «360».